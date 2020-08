Cronaca



Morte del volontario della Misericordia di Lucca, commozione ai funerali

martedì, 18 agosto 2020, 11:10

di gabriele muratori

Nicola Giambastiani, classe 1970, "Nico", o "Nicolino" per chi lo conosceva bene. Volontario attivo sulle ambulanze della Misericordia di Lucca, 50 anni da poco compiuti, è volato in cielo nella notte di ferragosto, lasciando un vuoto incolmabile tra parenti, amici, conoscenti, colleghi di lavoro, e volontari. Nel caldo pomeriggio di oggi, tutti questi hanno affollato la chiesa di Convalle Alta, nel comune di Pescaglia, suo paese natale, per dargli l'ultimo saluto. Nicola Giambastiani aveva dato il suo forte contributo di aiuto alla cittadinanza durante l'emergenza Corona Virus che i primi mesi dell'anno aveva messo in ginocchio il nostro paese, componendo con devozione e volontà, tutto l'esercito di sanitari che in questo periodo hanno e stanno ancora, senza sosta, prestando soccorso alla popolazione. Donare gli organi, è stato il suo ultimo gesto di solidarietà. Folla e lacrime al suo funerale, commozione e dispiacere, per un ragazzo speciale e sorridente, come lo ricordano tutti. Esce la bara dalla chiesa, volano in cielo i tanti palloncini bianchi, un lungo applauso lo accompagna verso il campo santo. La moglie Stefania e la figlia Emilia di 10 anni, ricevono dimostrazione ancora una volta, della persona speciale che era. "Ciao Nicola" - un coro unanime - "ci mancherai".