Movida, locale multato per vendita alcol ai minori e cittadino sanzionato per droga

domenica, 2 agosto 2020, 08:47

Grazie al costante impegno delle forze dell'ordine sul territorio lucchese e della riviera versiliese, finalizzato alla prevenzione di fenomeni di spaccio e abuso di alcol nelle zone maggiormente interessate alla movida, ieri sera si è svolto il consueto servizio interforze che non ha registrato episodi riconducibili all'abuso di alcolici e all'utilizzo di sostanze stupefacenti.

Al servizio hanno partecipato congiuntamente la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza ed i comandi polizia municipale di Lucca, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta Seravezza e Forte dei Marmi. Durante il servizio, nel centro storico di Lucca, sono state controllate 80 persone e 18 esercizi pubblici: un esercizio commerciale è stato sanzionato per vendita di bevande alcoliche a minori e un cittadino italiano è stato multato, secondo l'ex art 75 DPR 309/90, per possesso di 0,5 g di hashish.



A Viareggio e Camaiore, sono stati controllati 29 esercizi pubblici, 145 persone, 46 autovetture ed elevate 18 contravvenzioni al codice della strada. Sanzionato un locale per somministrazione bevanda alcolica a minori di 18 anni.



Per quanto riguarda Pietrasanta, Marina di Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi, sono state controllate 75 persone, 39 autovetture e 31 locali pubblici di cui uno sanzionato per musica fuori orario.