Cronaca



"Movida si...cura" al gazebo della Protezione Civile. Forte l'affluenza di giovani

sabato, 22 agosto 2020, 12:25

di gabriele muratori

Ha avuto successo, la prima serata del gazebo "Movida si...cura" organizzato dalla Regione Toscana e allestito dalla Protezione Civile comunale sulla salita del Caffè delle Mura. Molti i giovani che hanno fatto la fila per sottoporsi volontariamente al test sierologico in grado di consentire di sapere se il soggetto abbia sviluppato gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus Covid-19.

Nella calda serata di ieri sera, venerdì 21 agosto, intorno alle ore 22.30, la fila ordinata di ragazzi in attesa di sottoporsi al test, partiva addirittura da Via San Girolamo, per giungere quindi al gazebo allestito sulla salita delle mura, dove medico, due infermieri e vari volontari di Croce Verde, Croce Rossa e Misericordia, hanno provveduto quindi all'effettuazione del test.

In mezzo a tanti giovani, comunque, anche meno giovani, tra cui genitori che hanno accompagnato figli minorenni. Ricordano gli addetti, che in caso di risultato positivo al test, la persona interessata sarà invitata a sottoporsi a un periodo di quarantena volontaria presso la propria abitazione e a richiedere l'effettuazione del tampone all'Asl competente al numero 800.556.060.

Inoltre, accanto alla postazione dei test, è presente anche un secondo gazebo, dell'Acat, "Associazione Club Alcologici Territoriali", in cui è possibile sottoporsi all'alcool test e fare prove di camminamento con occhiali speciali che limitano l'equilibrio, simulando quindi la guida in stato di ebbrezza. L'iniziativa sarà quindi ripetuta questa sera, sempre dalle ore 22.00 alle ore 02.00.