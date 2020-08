Movida si...cura: gazebo della Protezione civile dove i giovani potranno effettuare il test sierologico anti-Covid

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 20 agosto 2020, 18:40

Queste due righe sono una riflessione all'indomani della chiusura per decreto delle discoteche e del divieto di balli ed assembramenti (oltre ovviamente al famoso uso della mascherina part-time con il virus che spunta col buio come i vampiri)

giovedì, 20 agosto 2020, 18:02

La scorsa notte è morto a 90 anni don Fabio Unti. Si trovava da pochi giorni presso la Casa di Cura Barbantini di Bicchio

giovedì, 20 agosto 2020, 17:57

In base alle recenti disposizioni nazionali e regionali sono tre i percorsi, differenziati in base al Paese di provenienza, previsti per le persone che arrivino in Italia dall'estero

mercoledì, 19 agosto 2020, 16:08

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2 (1 a Livorno e 1 a Lucca); quelli ricoverati nei reparti Covid o a malattie infettive sono 14 (1 a Lucca, 9 a Livorno e 4 a Massa; 9 si trovano nelle cure intermedie e 47 negli alberghi sanitari di Lucca e...

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:59

Non è una manutenzione “normale” quella che il Consorzio 1 Toscana Nord sta compiendo in questi giorni nel Canale Ozzeri, nella zona sud di Lucca, ma un intervento mirato e specializzato per combattere l’espansione di una pianta aliena che purtroppo sta proliferando anche a due passi dalle Mura urbane

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:40

Nella notte i carabinieri della sezione radiomobile hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 50 anni, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti