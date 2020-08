Cronaca



Muore sotto un trattore

venerdì, 28 agosto 2020, 08:38

di gabriele muratori

Tragedia questa notte a San Quirico di Moriano. Un uomo, Tullio Orsi, 72 anni, è stato trovato senza vita dai familiari sotto un trattore.

La figlia che viveva con lui, non vedendolo rientrare nemmeno a tarda ora, ha iniziato a cercarlo nei luoghi piú probabili. Primo fra tutti uno dei bar di paese, nel quale il signor Orsi trascorreva spesso serate con amici a giocare a carte. Non avendo avuto alcun riscontro, in quanto ieri sera non era stato proprio visto in tale bar, la figlia ha poi pensato al peggio. Un rapido e cruciale controllo in piena notte nei terreni che il padre coltivava, e qui purtroppo, la tragica scoperta.

Immediata la telefonata al 118. Sul posto, in questi terreni di San Quirico di Moriano, intorno alle 5, sono quindi accorsi l'automedica con l'ambulanza della Misericordia, giunti assieme ai vigili del fuoco e a due volanti della polizia, ma purtroppo oramai, per l'anziano signore non c'era piú nulla da fare.