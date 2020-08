Cronaca



Ripartono i servizi educativi per la prima infanzia a Lucca

lunedì, 31 agosto 2020, 16:05

Ripartono i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale: dal 7 settembre per i soli bambini già iscritti nell'anno 2019/2020; dal 15 settembre anche per i bambini nuovi iscritti. Lo scorso anno educativo si è purtroppo interrotto il 5 marzo, a seguito della decisione del Governo di disporre la chiusura di tutte le scuole e dei servizi educativi per la prima infanzia, per fronteggiare l'insorgere e il dilagare dell'emergenza Covid19. Durante questo lungo periodo gli uffici comunali hanno mantenuto – per quanto possibile - i contatti con le famiglie e i bambini iscritti ai servizi, cogliendo ogni possibile occasione. Nel periodo di chiusura sono state organizzati incontri con le educatrici in modalità audio-video, durante i quali sono state proposte attività rientranti nel progetto regionale di “Lettura Ad Alta Voce” e piccole attività educative, come la manipolazione di materiali alimentari e naturali, le canzoncine cantate al nido, la narrazione di brevi storie, che speriamo siano state di aiuto in un momento di così grave difficoltà per le famiglie e per i servizi. Nel mese di luglio sono stati organizzati “Centri estivi” aperti ai bambini di tutti i servizi comunali e privati che hanno permesso di accogliere 306 bambini. Questa esperienza è stata molto utile per cominciare a sperimentare, se pur con numeri ridotti, nuove modalità per la ripartenza in sicurezza dei servizi stessi, in linea con le indicazioni che mano a mano provenivano dalle autorità competenti.

Quello che si prospetta davanti è un nuovo anno educativo molto particolare, che ha richiesto un'accurata riorganizzazione dei servizi, in conformità con quanto disposto dal "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione in data 3 agosto 2020 e con i successivi Protocolli d'Intesa e Indicazioni Operative fino ad oggi emanati.

Oggi più che mai è necessaria una stretta collaborazione con le famiglie che sono parte integrante di ogni nostro servizio: nidi d'infanzia e spazi gioco. Per questo motivo sono stati organizzati degli incontri iniziali con tutti i genitoridei bambini, sia quelli già iscritti nel passato anno educativo (2019/2020) che quelli che saranno accolti per la prima volta quest'anno, nei quali verranno illustrati e spiegati gli adattamenti organizzativi necessari per la riapertura in sicurezza: le procedure che accompagneranno gli ingressi e le uscite dalle strutture, il Patto di Corresponsabilità da condividere con i genitori e l'organizzazione interna di ciascun servizio, tenuto conto dei diversi spazi a disposizione degli stessi. Nello specifico le date degli incontri saranno:

INCONTRI CON LE FAMIGLIE DEI NUOVI ISCRITTI

Martedì 1 settembre alle ore 18.00 al nido Gulliver. Mercoledì 2 Settembre alle ore 18.00 Nido Arcobaleno e spazio Gioco Aquilone. Giovedì 3 settembre alle ore 18.00 Nido Kirikù – Nido Acquario e Spazio Gioco Coccinella. Venerdì 4 settembre alle ore 18.00 Nido Scoiattolo, Nido Pulcino e Giardino delle Farfalle. Venerdì 4 Settembre alle ore 17.00 Nido il Seme.

INCONTRI CON LE FAMIGLIE GIA’ ISCRITTE ANNO EDUCATIVO 2019-20

Martedì 1 settembre alle ore 18:00, Nido Pulcino (presso la struttura a S. Vito), Spazio Gioco Giardino delle Farfalle antimeridiano e pomeridiano, (presso la struttura di S. Vito), Nido Scoiattolo (presso la struttura in Piazzale S. Donato in Centro Storico). Mercoledì 2 settembre alle ore 18:00 Nido Acquario (presso la struttura di San Concordio) Spazio Gioco Coccinella (presso la struttura di San Concordio), Nido Kirikù presso la struttura alla Cappella. Giovedì 3 settembre alle ore 18:00 Nido Arcobaleno (presso la struttura di S. Marco), Spazio gioco Aquilone (presso la struttura di S. Marco). Venerdì 4 settembre alle ore 18:00 Nido Gulliver (presso la struttura di Ponte a Moriano). Venerdì 4 settembre alle ore 15.45 Nido Il Seme (presso la struttura di S. Anna).

Tutti i genitori sono stati contattati. Agli incontri sarà ammesso un solo genitore per bambino, per evitare assembramenti nel rispetto delle normative anti-contagio.