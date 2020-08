Cronaca



Scuola, in Toscana si torna in classe il 14 settembre

venerdì, 21 agosto 2020, 11:52

La scuola in Toscana ripartità lunedì 14 settembre. Come già annunciato a luglio, a seguito di una delibera approvata all'unanimità dalla Giunta regionale, la campanella tornerà a suonare nelle aule toscane con un giorno di anticipo rispetto al termine del 15 settembre indicato dalla Dgrt n.288 del marzo 2017.

La scelta di ripartire il 14 settembre, di lunedì, è stata fatta al fine di garantire la didattica per l'intera settimana ed anche per allinearsi alle disposizioni nazionali date dal Ministero dell'Istruzione. Mancano dunque 23 giorni al ritorno in classe.

La precisazione circa la data dell'inizio della scuola in Toscana si rende necessaria dopo che alcuni organi di stampa hanno erroneamente diffuso la data del 15 settembre come giorno di riavvio delle lezioni.