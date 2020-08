Cronaca



Separazione in corso, scoppia lite tra coniugi: lui allontanato dalla casa per violenze

martedì, 11 agosto 2020, 12:26

La polizia ha notificato un ordine di allontanamento dalla casa familiare ad un uomo, italiano di 44 anni, denunciato per lesioni e sequestro di persona nei confronti della moglie.

I fatti sono avvenuti la settimana scorsa, quando la coppia, in fase di separazione, rientrata in casa dopo una cena, ha iniziato a litigare per i soliti motivi di gelosia che stanno portando alla separazione. La lite è diventata sempre più violenta fino a quando non sono venuti alle mani e la donna è stata spinta con violenza sul letto. Solo dopo un’ora circa la donna è riuscita a recuperare il telefono e a chiamare il 113, ora durante la quale il marito, resosi conto delle conseguenze del raptus di violenza, posizionandosi sulla porta ha impedito alla donna di uscire dalla camera per chiedere soccorso.

Una volta giunta la volante, la donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti e l’uomo è stato denunciato per lesioni e sequestro di persona. Nei suoi confronti, il GIP ha emesso ieri l’ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla parte offesa.