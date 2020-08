Cronaca



Si scontra con un grosso animale selvatico: ferito motociclista

sabato, 8 agosto 2020, 11:06

Brutto incidente questa mattina per un motociclista, scontratosi con un grosso animale selvatico che ha attraversato la strada sulla via per Camaiore a Lucca, all’altezza di Mutigliano. Sembra che il centauro si stesse muovendo in direzione Camaiore.



I soccorsi sono scattati intorno alle 10.30. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Lucca, l'ambulanza della Misericordia di Lucca e le forze dell’ordine. L'uomo ha riportato un trauma agli arti inferiori. Il personale del 118 non ha ritenuto necessario l’intervento di Pegaso, con eventuale centralizzazione a Cisanello, ed il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca.