Cronaca : san pietro a vico



Tamponamento tra sei auto sul Brennero: traffico in tilt

venerdì, 7 agosto 2020, 22:13

di gabriele muratori

Un tamponamento tra sei automobili che procedevano in direzione Lucca, è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi poco prima delle 19, in via del Brennero a San Pietro a Vico. Subito caotico il traffico, con code che si sono sono formate già sulla circonvallazione cittadina. Intervenute sul posto due pattuglie della polizia municipale e della polizia stradale per svolgere i rilievi e snellire il traffico semi-bloccato in ambedue i sensi di marcia.