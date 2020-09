Cronaca



Allerta meteo arancione per forti temporali

giovedì, 24 settembre 2020, 14:19

Il Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità meteorologica arancione su quasi tutte le province della Toscana. In particolare sulla provincia di Lucca è in corso un allerta gialla per per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore; dalle ore 18 di oggi (giovedì 24) fino alle ore 3 di domani (venerdì 25 settembre) allerta arancione per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore.

LE PREVISIONI: Un debole minimo barico fra il Golfo Ligure e il Golfo del Leone favorisce l'ingresso di aria umida sulle regioni tirreniche. La presenza di aria fresca in quota determina condizioni di instabilità atmosferica anche sulla Toscana, più accentuata dalla sera e durante la prossima nottata

PIOGGE: oggi, giovedì, possibilità di rovesci sparsi e temporali sulle zone nord-occidentali della regione; isolati rovesci o temporali dal pomeriggio anche altrove. Dalla sera e per tutta la notte fra giovedì e venerdì, tendenza a peggioramento più diffuso con temporali a partire dai settori nord-occidentali in trasferimento alle zone più interne nel corso della giornata di venerdì. Cumulati medi fra oggi e domani abbondanti sul nord-ovest, significative sul resto della regione; Cumulati massimi puntuali fino a molto elevati sul nord-ovest (in particolare sui rilievi); fino a elevati altrove. Intensità oraria massima fino a molto forte, in particolare sul nord-ovest.

TEMPORALI: oggi, giovedì e domani venerdì, temporali sparsi, anche di forte intensità, più probabili e frequenti durante la notte. Possibili colpi di vento e grandinate.