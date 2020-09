Cronaca



"Suo figlio ha avuto un incidente ed è in stato di fermo" e le portano via 4 mila euro

venerdì, 25 settembre 2020, 12:34

Ieri mattina un’anziana signora, residente a Sant’Anna, è stata vittima della classica truffa del finto avvocato.

La donna a metà mattina ha ricevuto la chiamata di un uomo che si è spacciato per appartenente alle forze dell’ordine, il quale le ha detto che suo figlio, a seguito di un incidente, era in stato di fermo e che per liberalo occorreva pagare una certa somma di denaro.

La donna pochi minuti dopo ha consegnato la somma di 4000 euro ad un complice che si è presentato presso l’abitazione mentre la signora era ancora al telefono con il primo truffatore.

Sono in corso indagini da parte della polizia per risalire alla rete di truffatori

Invitiamo i cittadini a informare i propri anziani parenti, vicini e conoscenti di questa modalità di truffa, e di diffidare di chiunque si presenti presso la propria abitazione. Per eventuali conferme circa l’identità di chi si presenta alla porta è sempre possibile chiamare il 113.