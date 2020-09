Cronaca



Auto 'aggancia' una bici: ragazza cade a terra, trasferita in ospedale

martedì, 22 settembre 2020, 11:47

Incidente stradale poco prima delle 15 all'incrocio tra via S. Donato e via Vecchia Pisana. Una Fiat Punto di colore bianca ha urtato una bicicletta che è rovinata a terra trascinandosi dietro la ragazza che la guidava. La giovane è stata soccorsa dai volontari di due ambulanze della Misericordia che hanno immobilizzato la ferita e l'hanno, poi, trasportata all'ospedale San Luca. Le sue condizioni non sono gravi, ma ha probabilmente subìto qualche frattura.