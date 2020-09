Cronaca



Autovelox a pioggia: vogliono inchiappettarvi, ditegli di smettere

martedì, 29 settembre 2020, 13:39

Gente guardate bene dove sono stati posizionati i cinque autovelox voluti dalla giunta Tambellini per, dicono, proteggere i pedoni e la viabilità dagli automobilisti che si credono di sfrecciare come piloti di Formula 1.

1) viale Carlo del Prete, subito dopo la birreria e, praticamente, a poco più di 100 metri dal semaforo antecedente e duecento da quello successivo. Ebbene, avevano messo un secondo semaforo proprio per dissuadere l'alta velocità, ma i semafori, si sa, non fruttano soldi per le esaurite casse comunali.

2) viale Luporini a S. Anna, di fronte alla Motorizzazione direzione autostrada. Inutile anche questo, ma opportuno perché si raggiunge sicuramente a velocità superiore ai 50 chilometri orari ammesso che questo sia il limite massimo concesso.

3) viale Carducci, proprio dopo il semaforo direzione stazione ferroviaria e di fronte al campo Balilla. Anche qui era stato messo un semaforo apposta per limitare la velocità, ma stesso discorso: vale più un autovelox che 100 semafori.

4) via Sarzanese, di fronte all'ex Mercatone Uno ora abbattuto. Anche qui ci piacerebbe sapere il criterio adottato dal genio della stirpe che, da anni, si occupa di queste cose a palazzo dei Bradipi.

5) viale Europa a San Concordio dove, dicono in Comune quelli di Sinistra, si viaggia veloci come sui rettilinei del circuito del Gran Premio d'Italia. La sanno lunga loro.

Ecco qua. Il fatto che questi autovelox siano stati posizionati all'indomani del lockdown rappresenta una vessazione senza senso.

Lucchesi è questa la giunta che si dice vicina alla gente e alla sua cittadinanza? E' questo il sindaco che volete, un Alessandro Tambellini che non ha fatto politicamente nulla, a nostro avviso, per la sua città e i suoi abitanti? Ma come fate ancora, elettori di Sinistra, a non capire che sarete sempre più poveri e sempre più tartassati?

Consiglio dal direttore (ir)responsabile della Gazzetta di Lucca:

nessun altro comune ha fatto e sta facendo, in tema di autovelox, quello che ha fatto questa giunta in tempi di Covid ed emergenza economica con la gente che non sa come sbarcare il lunario. Ebbene memorizzate i cinque autovelox ed evitate di farvi in....re per favore.