Bambini in sciopero per la riorganizzazione della scuola d'infanzia di Nozzano

martedì, 29 settembre 2020, 08:49

Irremovibili i genitori dei bambini della scuola d'infanzia di Nozzano sulla decisione di scioperare a partire da oggi. Domani mattina, infatti, nessun bambino di cinque anni entrerà nelle classi. Il motivo? La riorganizzazione delle aule adottate nell'istituto.



"La dirigente Teresa Monacci ha deciso di rimerscorlare i bambini nelle varie classi attraverso il passaggio per gruppi di età, secondo lo stile montessoriano - intervengono i genitori - Una scelta didattica contestata da tutti noi, i nostri figli si sono affacciati al nuovo anno con la sola certezza di rivedere i loro compagni seppur in una misura profondamente mutata. Si sono ritrovati succubi di un grande disagio senza punti di riferimento, senza amici, né sicurezze".



La dirigente ha accolto la richiesta dei genitori e durante un incontro ufficiale ha cominciato la volontà di tornare alla soluzione precedente il periodo Covid, ma "Dopo quell'incontro non ci sono state date più notizie sull'effettivo cambiamento - continuano - Da qui la decisione dello sciopero per garantire in forma cautelativa la libera da parte della dottoressa Monacci e del consiglio di istituto per non compromettere l'effettiva possibilità di un ritorno alla situazione precedente e non creare nuovi gruppi che diventerebbero essi stessi nuove entità di rapporti tra i bambini, creando in loro solo confusione".



La nuova soluzione sarà studiata dalla Dirigente e decisa dal consiglio di istituto convocato d'urgenza per martedì 28 settembre: "Dopo la comunicazione ufficiale dell'organizzazione scelta sarà possibile valutare il ritorno in aula per i bambini. Auspichiamo in una scelta che non permetta la lesione dei diritti indispensabili dei bambini secondo le convenzioni internazionali, né una situazione precaria che crei ulteriore disagio nei bambini di 5 anni - concludono - La nostra volontà è quella di tutelare i diritti dei figli non accettando prevaricazioni immotivate ed illegittime, che al momento stanno solo mettendo a dura prova la serenità dei bambini"