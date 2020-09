Banda di rumeni allontanata dalla città

Altri articoli in Cronaca

martedì, 1 settembre 2020, 15:55

Una fontana, che potrà essere utilizzata dalle ragazze e dai ragazzi che utilizzano il campo di baskin e lo skatepark; un'illuminazione nuova di zecca, per permettere di utilizzare le strutture anche in orario serale

martedì, 1 settembre 2020, 10:05

Finalmente si è conclusa, con un lieto fine, la storia di Kira, femmina di segugio rinvenuta a ottobre dai carabinieri forestali di Capannori, in un vecchio casolare, malnutrita e ferita a una zampa

lunedì, 31 agosto 2020, 16:05

Ripartono i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale: dal 7 settembre per i soli bambini già iscritti nell'anno 2019/2020; dal 15 settembre anche per i bambini nuovi iscritti

domenica, 30 agosto 2020, 20:48

Oggi registrati tre casi ad Altopascio (3 contatti di casi), due a Lucca (2 rientri da altra regione); uno a Porcari (rientro da altra regione italiana)

domenica, 30 agosto 2020, 10:33

Al servizio hanno partecipato congiuntamente la polizia di Stato, i carabinieri, la Guardia di Finanza e i comandi polizia municipale di Lucca, Pietrasanta Seravezza e Forte dei Marmi

sabato, 29 agosto 2020, 14:15

La Regione Toscana ha emesso un'allerta di codice Arancio, valido dalle 18 di oggi (sabato 29) alle 13 di domani (domenica 30) per rischio idrogeologico per il reticolo minore e forti temporali in tutte le zone della provincia di Lucca (Serchio-Garfagnana-Lima; Serchio-Lucca; Serchio-Costa e Versilia)