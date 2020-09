Cronaca



Ciclista investito sul Viale San Concordio, trasportato a Cisanello in elicottero

venerdì, 4 settembre 2020, 19:48

di gabriele muratori

Un brutto incidente è avvenuto questo pomeriggio poco prima delle ore 16 sul viale San Concordio, al confine con Pontetetto, dove un ciclista, che pare stesse attraversando la strada con la propria bici, è stato investito in pieno da un'auto che procedeva in direzione Pisa. Un urto violento, che ha sbalzato l'uomo di diversi metri per poi restare riverso a terra. Avvertiti subito i soccorsi, è intervenuta immediatamente l'automedica del 118, assieme all'ambulanza della Croce Verde di Lucca sezione Guamo, che subito hanno soccorso l'uomo ferito.

Un forte trauma cranico e facciale, hanno fatto si che il medico di turno richiedesse l'elicottero Pegaso della Regione Toscana per il veloce trasporto all'ospedale di Cisanello. Il ferito, grave ma cosciente, è stato quindi stabilizzato e immobilizzato per poi essere trasportato presso l'area di atterraggio dell'eliambulanza sotto le mura, nei pressi dello stadio comunale.

Da lì, l'elicottero ha preso in consegna il ferito per trasportarlo con urgenza a Cisanello dove è stato ricoverato presso l'Uo Maxillo Facciale. Sul posto sono poi intervenuti i vigili urbani di Lucca per ricostruire la dinamica dell'accaduto.