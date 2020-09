Contagi al liceo Majorana e all'istituto comprensivo di Montecarlo

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 30 settembre 2020, 16:22

Sostenere le famiglie in difficoltà attraverso un servizio di consegne di pacchi alimentari. È questa l’iniziativa che nei prossimi giorni vedrà i volontari della Croce Verde P.A. di Lucca impegnati nella distribuzione di generi alimentari di prima necessità, messi a disposizione dal Banco Alimentare della Toscana, grazie ad una cospicua...

mercoledì, 30 settembre 2020, 15:12

Blitz incredibile di 12 agenti di polizia municipale per porre sotto sequestro il locale di Corso Garibaldi su disposizione del Gip presso il tribunale di Lucca

mercoledì, 30 settembre 2020, 14:00

Procedono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del collegamento fognario Nozzano - Pontetetto. Il punto sullo stato di avanzamento del cantiere è stato fatto oggi da Geal e Comune di Lucca nel corso di un sopralluogo aperto alla stampa in località Meati

mercoledì, 30 settembre 2020, 11:37

Un operaio di 58 anni, Antonio M., di Melfi, in provincia di Potenza, è morto questa mattina a causa di un infarto che lo ha colpito mentre si trovava al lavoro sul cantiere di via Einaudi a Sant'Anna, presso la ex circoscrizione

martedì, 29 settembre 2020, 17:38

Era in bella mostra nello stand dedicato alla vendita di prodotti di derivati della cannabis. I poliziotti della Squadra Mobile, sabato scorso in servizio al Lucca Tattoo Expo, non potevano credere ai loro occhi: sul bancone troneggiava una lussureggiante pianta di marijuana

martedì, 29 settembre 2020, 13:51

Una fastidiosa scoperta è stata fatta nella serata di domenica da una famiglia residente a San Vito, padre, madre e figlia, che durante una passeggiata nel parco giochi di Via Giorgini, fianco la scuola materna, hanno trovato per terra alcune tavolette con affisse delle viti con la punta rivolta verso...