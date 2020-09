Covid, altri due positivi nelle scuole a Lucca

Altri articoli in Cronaca

martedì, 22 settembre 2020, 19:34

Ci son due coccodrilli ed un orango tango, due piccoli serpenti e l’aquila reale, il gatto e il topo, l’elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due liocorni. Siete così sicuri che non si vedano?

martedì, 22 settembre 2020, 12:17

Massimo Boldi a tavola all'Oste di Lucca di via Cenami: "Perché ho fatto quel post sul Covid? Perché mi sono domandato quale mondo lascerò ai miei nipoti"

martedì, 22 settembre 2020, 11:47

Incidente stradale all'incrocio tra la via Vecchia Pisana e via S. Donato a S. Anna: una donna in bici cade a terra e si ferisce seriamente

martedì, 22 settembre 2020, 10:45

Colpo di scena: il Gip presso il tribunale di Lucca Alessandro Trinci ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Alberto Bemporad, Vincenzo Tedesco, Guido Caldarelli, Massimo Riccaboni, Rocco De Nicola e Daniele Altamore

lunedì, 21 settembre 2020, 20:09

Azienda USL Toscana nord ovest: il punto sugli ultimi casi di positività al Covid accertati nelle scuole. Nonostante la bassa carica virale si spediscono a casa intere classi: ma chi paga per una generazione mandata al macello?

lunedì, 21 settembre 2020, 17:30

Si è spenta ieri mattina 21 settembre all’Hospice San Cataldo all’età di 70 anni Gabriella Ciambella, moglie di Giuliano Lombardi, storico tifoso rossonero e presidente del Centro Coordinamento Lucchese Clubs per più di vent’anni e anche lei amante della Pantera. Ricordo di Aldo Grandi