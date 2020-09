Cronaca



Covid, dall'emergenza al vaccino: incontro con la Croce Verde

venerdì, 25 settembre 2020, 14:54

di chiara grassini

Questa mattina nella sede centrale della Croce Verde di Lucca è stato presentato l'incontro "Covid-19 dall'emergenza al vaccino. Convivenza consapevole e responsabile con la pandemia del secolo" che si svolgerà sabato 3 ottobre alle 17 presso il cinema Moderno con un ospite d'eccezione: il virologo Fabrizio Pregliasco, che ricopre il ruolo di presidente nazionale delle pubbliche assistenze.



Oltre all'igienista dell'Università degli Studi di Milano, interverranno anche l'infettivologo e direttore dell'Unità di Malattie Infettive dell'ospedale San Luca Sauro Luchi e Giuliano Grazzini, Immunoematologo e moderatore della giornata. La manifestazione, organizzata dalla Croce Verde, è a ingresso gratuito ma su prenotazione. Per riservare un posto basta chiamare il numero 0583 467713 oppure compilare un apposito questionario reperibile sul sito www.croceverdelucca.it o per eventuali informazioni è possibile seguire anche i canali social della medesima associazione (Facebook, Instagram).

Elisa Ricci, presidente della Croce Verde di Lucca, ha spiegato come è nata l'idea di questa iniziativa insieme a Giuliano Grazzini: "Siamo stati impegnati in prima linea nel periodo Covid-19- ha esordito. Oltre all'emergenza sanitaria c'è stata anche l'emergenza sociale e i nostri volontari si sono dati da fare a consegnare i generi alimentari (date le richieste in aumento) da portare direttamente alle abitazioni."

Si tratta dunque di un evento informativo con un unico obiettivo, cioè quello di diffondere le notizie in maniera giusta e corretta e soprattutto con la consapevolezza di "non abbassare la guardia" e di "tenere duro" visto che i casi di contagiati tornano a salire.



Non abbassare il livello di attenzione è ciò che ha ribadito anche Giuliano Grazzini nel suo intervento di questa mattina. "Assolutamente necessario è che tutti ci diamo da fare per far sì che le persone non mollino - ha detto -. Ci sono dei progetti di ricerca molto avanzati anche in Toscana a Siena, ossia il centro di ricerca di anticorpi monoclonali fabbricati in laboratorio con l' ingegneria genetica."



L'immunoematologo ha inoltre parlato di vaccino e sottolineato l'importante contributo dell'azienda di Pomezia per lo sviluppo e sperimentazione di quest'ultimo: "Se tutto andrà bene dovrà iniziare la produzione e sarà data la precedenza agli operatori sanitari, all'assistenza territoriale, a tutti coloro che si impegnano nel volontariato e poi alle fasce più deboli".