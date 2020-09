Cronaca



Croce Verde e Lions sostengono le famiglie in difficoltà con 10 mila euro di pacchi alimentari

mercoledì, 30 settembre 2020, 16:22

di giulia del chiaro

Sostenere le famiglie in difficoltà attraverso un servizio di consegne di pacchi alimentari. È questa l’iniziativa che nei prossimi giorni vedrà i volontari della Croce Verde P.A. di Lucca impegnati nella distribuzione di generi alimentari di prima necessità, messi a disposizione dal Banco Alimentare della Toscana, grazie ad una cospicua donazione da parte della zona G del distretto Lions 108 la Toscana.

Alla presentazione del progetto, avvenuta questa mattina nella sede della Croce Verde, erano presenti, oltre alla presidente Elisa Ricci, i rappresentanti dei Lions: il presidente della zona G, Alessandro Colombini, il vicegovernatore distrettuale toscano, Giuseppe Guerra, e il presidente della 4^ circoscrizione, Fabrizio Tardelli.

“La pandemia – ha sottolineato Ricci – ha visto e vede ancora la Croce Verde in prima linea nel contrastare la diffusione del virus. Non dobbiamo dimenticarci, però, di come, dopo il lockdown, l’emergenza sanitaria abbia generato una grave e diffusa emergenza sociale”. La Croce Verde, infatti, da sempre impegnata nella consegna di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà, negli ultimi mesi ha riscontrato un netto aumento delle richieste di assistenza alimentare. Gli stessi rappresentanti dei Lions presenti hanno ricordato come, proprio per questo acuirsi di problematiche economiche all’interno di molti nuclei, l’attenzione delle loro circoscrizioni, dall’inizio della pandemia fino ad oggi, sia passata dal concentrarsi maggiormente sulle difficoltà in ambito sanitario, con la donazione di adeguata apparecchiatura di ventilazione polmonare, come quella fatta all’ospedale San Luca, al dirigersi verso l’individuazione di forme di sostegno rivolte a quelle famiglie che ne hanno più bisogno. “Tutte le nostre circoscrizioni hanno percepito questa necessità – ha spiegato Colombini – e quindi ci siamo mobilitati unendo le forze per fare la nostra parte attraverso un contributo straordinario che, nel mese di maggio, i Lions toscani hanno erogato attraverso le circoscrizioni territoriali, tra le quali quella lucchese”.

I volontari della Croce Verde, quindi, avvieranno la distribuzione di quanto ricevuto grazie a questo importante e sostanzioso contributo: “questa collaborazione – ha ricordato Ricci – dimostra quanto sia fondamentale fare rete. I nostri volontari, anche grazie alle varie sezioni distaccate, effettueranno consegne capillari sul territorio, dalla piana di Lucca alla Valle del Serchio”.

Soddisfatto del lavoro svolto dai Lions a sostegno del territorio anche il vicegovernatore Guerra: “l’importanza dell’azione dei Lions – ha concluso – si vede in questi momenti. Quest’anno, vista la crisi prima sanitaria e poi economica che ha colpito tutti noi, abbiamo voluto essere ancora più vicini ai bisogni umanitari della comunità e continueremo a farlo proseguendo la collaborazione con il Banco Alimentare e con altre associazioni”.