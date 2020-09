Cronaca



Disturbo della quiete pubblica: 12 vigili urbani sigillano il bar di Giovanni Martini

mercoledì, 30 settembre 2020, 15:12

di aldo grandi

In tempi di pandemia o presunta tale, con commercianti, ristoratori, partite Iva messe in ginocchio da una politica devastante e insensibile ai problemi della gente, può accadere anche questo. Stamattina un "plotone" di agenti di polizia municipale, composto da 12 persone, ha effettuato un vero e proprio blitz al bar Monica, conosciuto anche come Caffè Giò, in Corso Garibaldi.



L'operazione è stata disposta dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Lucca, su richiesta del pubblico ministero e al termine di una indagine avviata dopo la presentazione di una raccolta di firme che denunciavano presunte violazioni della normativa in materia di disturbo della quiete pubblica. Gli agenti hanno apposto i sigilli ad uno dei bar più famosi del centro storico di Lucca, suscitando la sopresa, l'amarezza di Giovanni Martini, storico gestore nonché dirigente di Confcommercio, l'associazione che racchiude e tutela gli interessi del commercio lucchese.



E' la prima volta che viene adottato un provvedimento del genere e, soprattutto, è la prima volta che ciò accade dall'inizio dell'emergenza sanitaria che ha ridotto (e sta riducendo) in ginocchio l'economia cittadina.