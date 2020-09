Cronaca



Grave motociclista dopo incidente al Piaggione

domenica, 6 settembre 2020, 15:41

di gabriele muratori

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, poco prima delle ore 13 sulla Via del Brennero in località Piaggione, dove due moto che stavano procedendo in direzione Lucca si sarebbero urtate in fase di sorpasso.



Pare, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, che l'urto sia avvenuto in seguito ad un'ulteriore manovra di un'auto che stava per svoltare sulla sinistra e che avrebbe fatto virare ulteriormente uno dei due centauri sempre durante il sorpasso. L'esatta dinamica però dovrà ora essere accertata dalle competenti forze dell'ordine.



In seguito all'impatto, le due moto sono finite a terra strisciando per diversi metri. Uno dei due motociclisti è rimasto ferito riportando traumi al corpo e al viso. Per questo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca di Lucca dall'ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano dove non sarebbe in pericolo di morte. Lievi le ferite per l'altro centauro che ha rifiutato le cure.



Il traffico ha subìto rallentamenti.