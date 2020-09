Cronaca



I comandanti Dario Anfuso e Paolo Floris salutano: "Lucca città all'avanguardia"

martedì, 8 settembre 2020, 14:46

di chiara grassini

Dopo diversi anni di permanenza al comando provinciale di Lucca, questa mattina, presso il comando provinciale in Cortile degli Svizzeri, il tenente colonnello Dario Anfuso e il comandante del nucleo investigativo Paolo Floris hanno salutato la città di Lucca in occasione del loro trasferimento in altra sede.



"Ho comandato la compagnia di Castelnuovo Garfagnana per sette anni (dal 1999 al 2006), sono andato ad Imola e Firenze per altri incarichi e poi sono rientrato nel 2015 - ha esordito Anfuso -. E' stata un'esperienza intensa perchè mi ha arricchito professionalmente; ho avuto del personale qualificato, disponibile e capace e i risultati sono stati validi".



Il tenente colonnello ha ricordato come Lucca sia una città molto bella: "Ho un'occasione buona per salutare la cittadinanza, i colleghi delle varie forze della polizia, delle istituzioni e per salutare Lucca che è una città veramente all'avanguardia sotto tutti i punti di vista".



Sono stati poi riportati esempi delle operazioni effettuate sul territorio in questi anni ed a ricordarli è stato il collega, nonchè tenente colonnello, Paolo Floris. "Sono arrivato a Lucca il 13 settembre 2014 - ha dichiarato - con mia figlia perchè il resto della famiglia è rimasto a Cagliari dove provenivo dalla compagnia della medesima città. Fummo subito catturati dalla bellezza del centro storico, ma ciò che ci sorprese di più fu il giorno della Luminara. Ci trovammo immersi nella processione. L'altro ricordo è stato quello della prima edizione dei Lucca Comics & Games e ne rimasi impressionato. Per quanto riguarda le operazioni ce ne sono state diverse che mi hanno dato particolare soddisfazione. Una delle ultime è sicuramente l'operazione Eden (si è trattato di un'indagine per droga passata attraverso i canali del web che gli spacciatori usavano per fare ordinazioni e i pagamenti in bitcoin). Un'altra operazione che mi è piaciuta è stata la Starlight nel 2017 (furti ai danni di supermercati) dove siamo riusciti a recuperare gran parte della refurtiva che era intorno ai 650 mila euro. Poi ricordo l'omicidio a Torre del Lago, l'operazione Trinagri un anno fa dei cinque rapinatori catanesi e l'ultimissima a giugno, quella dei bancomat".



Il colonnello Ugo Blasi ha ringraziato per la qualità del lavoro che hanno fatto. "E' stato - ha ricordato - un lavoro che hanno portato avanti in maniera professionale sin dal primo giorno. Un altro aspetto che mi piace rammentare è il discorso dei rapporti. Devo dire che hanno curato i rapporti anche con le altre istituzioni, le autorità, con le quali si relazionano sempre in maniera idonea".



E infine un sentito ringraziamento è andato alla stampa locale. Ugo Blasi, a tal proposito, ha precisato che "è sempre stata molto corretta e leale nella gestione delle notizie fornite: mai una scorrettezza!"



Dario Anfuso (che va a Pisa) sarà sostituito dal tenente colonnello del nucleo investigativo Dario Ragusa da Savona, mentre Paolo Floris (trasferito a Massa) dal capitano Sebastiano Maieli della compagnia di Rende di Cosenza.



Foto di Ciprian Gheorghita