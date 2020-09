Cronaca



I finanzieri in congedo ricordano la figura di Gaetano Lamberti

sabato, 5 settembre 2020, 12:40

Il 5 settembre alle ore 11.00 in Piazzale Verdi a Lucca una piccola rappresentanza di finanzieri in congedo ha ricordato la figura dell'App. Gaetano Lamberti (medaglia di Bronzo al Valor Militare) ferito in battaglia presso porta Sant’Anna in Lucca. I soci dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia anche quest’anno hanno ricordano il sacrificio compiuto dal militare della Guardia di Finanza con tutti gli onori che merita, avendo egli sacrificato la vita per la liberazione di Lucca e dell’Italia.

Viva l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Viva la Guardia di Finanza, Viva l’Italia.

Gaetano Lamberti nasce il 31 gennaio 1907 a Formicola, in provincia di Caserta. Entrato volontario nel Corpo della Guardia di Finanza nel 1925 aveva avuto la sua prima sede a Trento, per poi essere trasferito ad Ascoli Piceno, a Formia, a Littoria e quindi a Lucca dove arriva nel 1939. Sposato, con una figlia, nel 1941 riceve la croce d’argento al merito di servizio. Per il suo sacrificio gli è stata riconosciuta la medaglia di bronzo al valor militare e una targa lo ricorda presso piazzale Verdi (Porta Sant’Anna) dove successi i fatti.

La liberazione di Lucca dall’occupazione avveniva la mattina del 5 settembre 1944. Nella notte tra il 4 e il 5 settembre, impegnato a difendere l’area della manifattura tabacchi, questo piccolo gruppo di Finanzieri, fedeli servitori dello Stato è fatto oggetto da un fitto fuoco di fucileria e artiglieria dei tedeschi. Una granata ferisce mortalmente l’App. Gaetano Lamberti che muore in Lucca il 7 settembre 1944.