Cronaca



Il colonnello Walter Mazzei lascia il comando, un grosso in bocca al lupo

venerdì, 25 settembre 2020, 12:42

Il colonnello Walter Mazzei lascia il comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lucca, per raggiungere la città di Imperia, ove assumerà, in virtù della recente promozione, il nuovo e prestigioso incarico di Comandante Provinciale.

L’Ufficiale, durante i tre anni di intenso lavoro trascorsi al reparto lucchese, si è occupato di importanti indagini in materia di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico, reati contro la pubblica amministrazione, riciclaggio e bancarotta fraudolenta, collaborando proficuamente con la Procura della Repubblica di Lucca e la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze.

Gli subentra il Tenente Colonnello Lorenzo Vanella il quale dopo avere ricoperto incarichi di comando di Reparti Territoriali a Genova, Brescia e Pontedera, negli ultimi 6 anni ha prestato servizio alla sede di Firenze, come Comandante della I Sezione Verifiche Complesse del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Firenze e, in ultimo, alla sede di Trapani, come Comandante del Gruppo Territoriale.

Il Ten. Col. Vanella è laureato in Economia ed in Giurisprudenza, è coniugato ed ha un figlio.

Il Comandante Provinciale, Col. Massimo Mazzone, ha salutato e ringraziato il Colonnello Mazzei per gli importanti risultati di servizio conseguiti durante la sua permanenza a Lucca, formulando i suoi migliori auspici al Tenente Colonnello Vanella per il comando appena assunto.