Il generale Massimo Masciulli a Lucca per salutare il personale dell’Arma

martedì, 8 settembre 2020, 09:32

Ieri è stato un triste giorno per chi ha conosciuto il Dott. Prof. Alessandro Rossi, un arresto cardiaco lo ha strappato all’ affetto della sua amata Maria Rodica e da quello di tutti noi che lo abbiamo conosciuto apprezzato e amato

lunedì, 7 settembre 2020, 17:50

Triage di accesso, rafforzato l'impegno del personale per garantire la massima attenzione nelle procedure di sicurezza

lunedì, 7 settembre 2020, 09:21

Giornalisti d'accatto, politicanti senza senso verniciati di rosso e virologi con tanto di casacca di partito hanno fatto a gara per cercare l'untore al Billionaire: peccato che, al contrario, in Campania c'erano molti più positivi che in Sardegna, ma lì non c'era nessuno famoso e, quindi, non faceva notizia

domenica, 6 settembre 2020, 17:03

Davanti a un paesaggio suggestivo come quello del parco fluviale, a chi non verrebbe in mente di scattare un paio di fotografie? Giusto il tempo di prendere il cellulare in mano che già il degrado avanza

domenica, 6 settembre 2020, 15:41

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, poco prima delle ore 13 sulla Via del Brennero in località Piaggione, dove due moto che stavano procedendo in direzione Lucca si sarebbero urtate in fase di sorpasso

domenica, 6 settembre 2020, 14:59

Sacchi di spazzatura, vestiti abbandonati, lattine di bevande e di cibo in scatola, ringhiere divelte. Questo è il triste spettacolo che si presenta oggi agli occhi di chi voglia attrevarsare le nostre bellissime mura, monumento peraltro vincolato dalla Soprintendenza, passando dalla sortita di San Martino