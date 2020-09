Cronaca



Il saluto dell'IIS "Carrara-Nottolini-Busdraghi" al Dirigente scolastico Prof. Massimo Fontanelli

giovedì, 10 settembre 2020, 13:38

I docenti ed il personale dell’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi”: Gratitudine al Prof. Massimo Fontanelli, il dirigente scolastico che per un anno, dopo la tragica scomparsa del Prof. Cesare Lazzari, Preside dell’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi”, ha guidato il nostro Istituto accettando di assumerne, insieme alla reggenza, la responsabilità e la cura. Benché già impegnato nella direzione del Polo “Fermi-Giorgi”, il Prof. Fontanelli non ci ha mai fatto mancare né la sua presenza, né il proprio supporto morale, né il conforto di una gestione saggia, ferma ed equanime delle comunità scolastiche a lui affidate. Con forza calma e tranquilla ha retto il timone della scuola nel periodo tempestoso, buio e faticoso del lockdown e della didattica a distanza, comunicando ad ognuno di noi quel senso di sicurezza di cui tutti avevamo bisogno e che egli era capace, per natura, esperienza e competenza, di infondere. Nel salutarlo, gli auguriamo di proseguire la sua opera di sostegno e promozione della scuola italiana a garanzia delle nuove generazioni e del futuro. Al contempo, diamo il benvenuto alla Prof.ssa Alessia Bechelli che ha scelto proprio il nostro Istituto per iniziare a cimentarsi come Dirigente nel complesso quanto appassionante agone del mondo scolastico. Anche a lei il sincero augurio di un lavoro sereno, proficuo e gratificante insieme a noi.