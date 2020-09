Incontro tra il CISOM di Lucca e l'Ambasciatore SMOM presso la Namibia

Altri articoli in Cronaca

sabato, 12 settembre 2020, 16:35

La scuola riparte. Anche a Lucca, dove è tutto pronto per affrontare il nuovo anno scolastico, con ambienti risistemati, decine e decine di lavori negli istituti, riorganizzazione degli spazi per garantire il rispetto delle distanze, adeguarsi ai protocolli Covid e permettere alle studentesse e agli studenti di stare in classe...

sabato, 12 settembre 2020, 15:32

Una nuova iniziativa di solidarietà a livello mondiale che parte da Lucca. E' stato presentato ieri pomeriggio alle ore 17, nella sala conferenze del convento di San Cerbone nei colli di Massa Pisana, il progetto denominato "Spazio Spadoni" che prende nome dalla fondazione stessa

sabato, 12 settembre 2020, 14:18

Il comune di Lucca ricorda le modalità straordinarie con cui si svolgeranno quest'anno la vigilia e la festività di Santa Croce. L'emergenza sanitaria ha determinato la scelta di rinunciare alla tradizionale processione del 13 settembre fra la basilica di San Frediano e la Cattedrale di San Martino, quindi non ci...

sabato, 12 settembre 2020, 10:33

Domani sera la Luminara non ci sarà per colpa non del Covid-19, ma di un sindaco e di un vescovo che non hanno avuto il coraggio di sfidare le assurde disposizioni burocratiche e tecnicistiche senza senso di un Governo che ha messo in ginocchio il Paese, ma...

venerdì, 11 settembre 2020, 17:18

Ammonta a 58 mila euro il fondo che il comune di Lucca ha messo a disposizione per sostenere le attività delle scuole d’infanzia paritarie private

venerdì, 11 settembre 2020, 16:19

L'amministrazione comunale inserisce nel Piano Triennale delle opere pubbliche nuovi interventi che, per un valore complessivo di 3 milioni e 200 mila euro, serviranno a migliorare la viabilità delle frazioni e dei paesi della periferia, in particolare di quelli ubicati in aree collinari