Movida, multa per due locali e una sanzione per droga

sabato, 5 settembre 2020, 17:01

L’obiettivo è raccogliere 100 mila euro: si tratta di una vera e propria raccolta fondi, coordinata da Unicoop Firenze, impegnata già da tempo a promuovere campagne di crowdfunding per la tutela culturale, storico-artistica e ambientale del patrimonio toscano e italiano

sabato, 5 settembre 2020, 12:40

Il 5 settembre alle ore 11.00 in Piazzale Verdi a Lucca una piccola rappresentanza di finanzieri in congedo ha ricordato la figura dell'App. Gaetano Lamberti (medaglia di Bronzo al Valor Militare) ferito in battaglia presso porta Sant’Anna in Lucca

venerdì, 4 settembre 2020, 19:48

Un brutto incidente è avvenuto questo pomeriggio poco prima delle ore 16 sul viale San Concordio, al confine con Pontetetto, dove un ciclista, che pare stesse attraversando la strada con la propria bici, è stato investito in pieno da un'auto

venerdì, 4 settembre 2020, 16:13

Un incrocio problematico, quello tra Via Teodoro Borgognoni e Via Saverio Bianchini a San Marco, nei pressi di Piazzale Concordia, dove anche oggi, poco dopo le ore 15, si è verificato un serio incidente stradale tra due auto, delle quali una si è ribaltata completamente, finendo per sbattere a sua...

venerdì, 4 settembre 2020, 13:57

Il nuovo ufficio mobile della polizia municipale di Lucca è entrato in servizio da questa mattina a Sant'Ilario di Brancoli, alla presenza dell'assessore alla sicurezza e del comandante della polizia municipale

venerdì, 4 settembre 2020, 13:51

Uno stadio 'nuovo' per una Lucchese ambiziosa. Un Porta Elisa restaurato che farà invidia a molte società italiane e non. E' questo il progetto (nella foto) presentato questa mattina