Cronaca



"Movida Si..Cura": continua l'iniziativa dei test sierologici per il Covid-19

sabato, 26 settembre 2020, 12:32

di gabriele muratori

Il tempo incerto e il freddo improvviso non hanno fermato il terzo weekend serale della manifestazione "Movida Si..Cura", che nella serata di venerdì si é nuovamente tenuta presso la salita del Caffé delle Mura nel centro storico. Buona l'affluenza di giovani, che giá dalle 21.30 erano correttamente in fila ad attendere l'apertura dello stand allestito dai volontari di Misericordia, Croce Verde e Croce Rossa di Lucca. Buono anche il risultato, tutti gli esami infatti sono risultati negativi. L'iniziativa, ideata da Regione Toscana ed organizzata dal Comune di Lucca, si ripeterá questa sera, sabato 26 settembre, sempre alla salita delle mura, dalle ore 22.00 alle ore 02.00 circa. Ricordano i volontari, che per sottoporsi ai test, non sussistono limiti di etá (minorenni accompagnati dai genitori), e di presentarsi con tessera sanitaria alla mano. I test sono naturalmente gratuiti.