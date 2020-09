Cronaca



Muore colta da malore mentre fa il bagno

giovedì, 10 settembre 2020, 15:27

di diego venturini

Tragedia al bagno Mergellina, nella Darsena di Viareggio. Una donna di 75 anni, Maria Teresa Cavalletti di Lucca, nella tarda mattinata, è stata vittima di un malore mentre era in acqua: malore presumibilmente dovuto alle precarie condizioni di salute. Per la signora, infatti, quella di oggi era la prima volta al mare in tutta l'estate.



Una volta in mare, a circa un metro di distanza dalla battigia, la donna è caduta di colpo in acqua ed è stata subito soccorsa. I bagnini e il personale sanitario hanno provato a rianimarla per mezz'ora, con massaggio cardiaco e massaggiatore automatico, prima di constatarne in decesso.

Foto Alfredo Scorza