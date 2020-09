Nuova ambulanza per la Croce Verde di Lucca

Altri articoli in Cronaca

martedì, 8 settembre 2020, 16:13

Movida si…cura al Luna Park di Lucca. L’appuntamento è per venerdì 11 e sabato 12 settembre, dalle 21 all’una di notte, in piazzale don Baroni

martedì, 8 settembre 2020, 14:46

Dopo diversi anni di permanenza al comando provinciale di Lucca, questa mattina, presso il comando provinciale in Cortile degli Svizzeri, il tenente colonnello Dario Manfuso e il comandante del nucleo investigativo Paolo Floris hanno salutato la città di Lucca in occasione del loro trasferimento in altra sede.

martedì, 8 settembre 2020, 09:32

Ieri è stato un triste giorno per chi ha conosciuto il Dott. Prof. Alessandro Rossi, un arresto cardiaco lo ha strappato all’ affetto della sua amata Maria Rodica e da quello di tutti noi che lo abbiamo conosciuto apprezzato e amato

martedì, 8 settembre 2020, 08:38

Il generale Massimo Masciulli, comandante della Legione Carabinieri Toscana, in occasione dell’imminente avvicendamento, è giunto a Lucca nel pomeriggio di lunedì 7 settembre per salutare il personale dell’Arma in servizio nella provincia, ringraziandolo per l’impegno profuso nel fornire risposte sempre più qualificate e aderenti alle esigenze di sicurezza del territorio

lunedì, 7 settembre 2020, 17:50

Triage di accesso, rafforzato l'impegno del personale per garantire la massima attenzione nelle procedure di sicurezza

lunedì, 7 settembre 2020, 09:21

Giornalisti d'accatto, politicanti senza senso verniciati di rosso e virologi con tanto di casacca di partito hanno fatto a gara per cercare l'untore al Billionaire: peccato che, al contrario, in Campania c'erano molti più positivi che in Sardegna, ma lì non c'era nessuno famoso e, quindi, non faceva notizia