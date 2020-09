Cronaca



Massimo Boldi piomba sul Covid-19 e chiede la verità

martedì, 22 settembre 2020, 12:17

di aldo grandi

La sua casa a Lucca è in via Cenami. L'ha scelta con cura e con lo stesso amore che, ormai, ha per questa città nella quale si trova benissimo. E non è il solo. Anche il suo collega e amico Christian De Sica ha sempre amato Lucca anche se non ha preso una casa. Così, quando Massimo Boldi scende in strada, si trova subito nel cuore del centro storico e ha preso l'abitudine di recarsi a tavola dall'amico Antonio Di Cecio dell'Oste di Lucca. C'era anche ieri sera, a tavola con tre amici e noi che lo abbiamo incrociato gli abbiamo chiesto se aveva voglia di scambiare due chiacchiere e farsi scattare due immagini dal solito Cip. La disponibilità di Boldi è proverbiale così come la sua profondità d'animo. E non c'è film panettone che tenga, non ha peli sulla lingua e dice quel che pensa.

Massimo Boldi è conosciuto, dal grande pubblico, soprattutto per i suoi film di Natale, dove si ride e si pensa a tutto fuorché a cosa accade intorno a noi. Lui ne è consapevole e non ha problemi ad ammettere che li ha sempre girati per questioni di carattere economico pensiamo noi adatte a garantirgli la libertà di essere e poter fare e dire ciò che preferisce.

Il 20 agosto di quest'anno Boldi ha pubblicato sul suo profilo facebook una sorta di considerazione che ha suscitato parecchie reazioni e anche polemiche. Ecco il testo:

Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, Monti, regioni, stati. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill, forse è tempo che ritorni il salvatore dei mondi, si Lui...il supremo, nostro Signore che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere là malasorte è l’indifferenza dei Governi di ogni stato, i padroni del mondo, cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre. Lo dico e lo ripeto Ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo 2000 anni.

Boldi si riferiva all'emergenza sanitaria e a ciò che stanno facendo per inculcarci nella testa che bisogna cambiare sistema di vita. Massimo è uno che non ha paura, nonostante sia stato due mesi sul set insieme a De Sica per il cine panettone di Natale e abbia dovuto sorbirsi un tampone ogni cinque giorni. Boldi è uno che stringe la mano perché è consapevole che le emozioni e i sentimenti vanno al di là delle prescrizioni dei burocrati e di coloro che vivono la propria vita chiusi nei laboratori della scienza e con l'occhio fisso al microscopio.

Eppure ha 75 anni e dovrebbe essere, letteralmente, terrorizzato da questo virus la cui carica virale, però, adesso, pare alquanto ridimensionata. La domanda, tuttavia, in noi, sorge spontanea: perché uno come lei che ha sempre fatto ridere, posta su facebook un messaggio che, al contrario, pone delle domande inquietanti e si augura l'arrivo di Qualcuno che riporti il mondo alle sue origini.

"Glielo spiego subito - risponde - Il 30 agosto la terza delle mie tre figlie ha compiuto 30 anni e le altre due le hanno regalato un video in cui hanno inserito immagini della madre e scene di vita vissuta da noi tutti. Io ho visto il video il 19 agosto e guardandolo mi sono domandato quale mondo stiamo lasciando ai nostri nipoti. Questo virus sta uccidendo le emozioni e io voglio capire qual è la verità. E' davvero così pericoloso, adesso, da impedire ogni forma di relazione? Allora la mattina del 20 agosto alle 6 mi sono svegliato e ho scritto questo post che ha scatenato il finimondo".

Massimo Boldi ascolta, non parla soltanto. Anzi, sa più ascoltare, con attenzione, con curiosità. E' un uomo che non ha paura di viaggiare alla velocità con cui ha scelto di muoversi, è una persona che non si rifiuta alle emozioni e alle sensazioni. A noi ha fatto una bella impressione con quel suo chiedere la verità su asintomatici che finiscono per essere considerati degli untori senza che si sappia nemmeno qual è la loro carica contagiosa. Ha mostrato una app che è arrivata a tutti e che tutti possono attivare e che fornisce informazioni sulle persone che ci circondano in merito al Covid. Se incontriamo o incrociamo persone positive, scatta la trappola. Scoprono dove siamo e piombano sul posto per prelevare il contagiato o contagioso. Forse solo Orwell aveva previsto tanto.

Si può? No, non si può. Vivere è una cosa, convincerci che la nostra vita non sarà più la stessa è un'altra ed è soltanto il primo passo verso la riduzione dell'essere umano in automa. Questo virus che doveva unirci nella solidarietà ci ha, in realtà, diviso nella solitudine.

Foto Ciprian Gheorghita