Operaio si accascia al suolo colpito da infarto

mercoledì, 30 settembre 2020, 14:00

Procedono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del collegamento fognario Nozzano - Pontetetto. Il punto sullo stato di avanzamento del cantiere è stato fatto oggi da Geal e Comune di Lucca nel corso di un sopralluogo aperto alla stampa in località Meati

martedì, 29 settembre 2020, 17:38

Era in bella mostra nello stand dedicato alla vendita di prodotti di derivati della cannabis. I poliziotti della Squadra Mobile, sabato scorso in servizio al Lucca Tattoo Expo, non potevano credere ai loro occhi: sul bancone troneggiava una lussureggiante pianta di marijuana

martedì, 29 settembre 2020, 13:51

Una fastidiosa scoperta è stata fatta nella serata di domenica da una famiglia residente a San Vito, padre, madre e figlia, che durante una passeggiata nel parco giochi di Via Giorgini, fianco la scuola materna, hanno trovato per terra alcune tavolette con affisse delle viti con la punta rivolta verso...

martedì, 29 settembre 2020, 13:39

Ecco le immagini dei cinque autovelox posizionati appositamente per raccogliere più soldi possibili e proteggere la viabilità

martedì, 29 settembre 2020, 13:04

Il marocchino era uscito pochi giorni fa dal carcere, dove si trovava a seguito del danneggiamento agli uffici della questura, in quanto era stato assolto perché incapace di intendere e di volere

martedì, 29 settembre 2020, 10:41

Individuate mascherine del tipo KN95, equivalente alla FFP2, importate da una società con sede a Lucca che, per attestarne la conformità e poterle importare e immettere in commercio, si è avvalsa di un “voluntary certificate” in luogo di una regolare certificazione CE