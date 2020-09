Cronaca



Parco fluviale, uno schifo: di chi la colpa?

giovedì, 3 settembre 2020, 11:31

di aldo grandi

Per tutta l'estate questa giunta di bradipi ha concesso a chiunque, cani e porci in primis, di accamparsi con tanto di tende e barbecue improvvisati nel letto del fiume Serchio all'interno del parco fluviale. Il risultato lo si è visto: a parte qualche multa ridicola, l'immondizia l'ha fatta da padrona sempre e ovunque con il personale di Sistema Ambiente che ha dovuto improvvisarsi spazzino del fiume. Ciònonostante e adesso che la stagione estiva sta volgendo al termine, è aumentato notevolmente lo scarico e l'abbandono dei rifiuti solidi urbani lungo la strada che attraversa il parco e conduce a Sant'Anna.

Non è possibile ogni mattina imbattersi in questo schifo e in questa vergogna. Di chi la colpa? Sicuramente della gente che andrebbe presa e sbattuta dietro le sbarre gettando via la chiave. Ma anche questa amministrazione che ha fatto dell'immobilismo una legge perpetua e che non sa cosa fare per porre fine a una situazione incresciosa. Sistema Ambiente? Che cosa sta realmente accadendo? Non è da escludere che la raccolta differenziata stia mostrando tutti i suoi limiti, ma, purtroppo, è indubbio che gli uomini producono rifiuti, ma non vogliono sentir parlare di come smaltirli né di inceneritori che farebbero quel che nessuno sta facendo.

Noi notiamo un immobilismo amministrativo che ci preoccupa e che va avanti da mesi. Non c'è segnale di ripresa né di stimolo a fare meglio o anche solo qualcosa. Il clima elettorale ha fatto il resto. Possibile andare avanti fino al 2022 in queste condizioni? Caro Tambellini perché non si dimette visto che il Pd, a Lucca, sta perdendo pezzi e credibilità?

Tra le foto pubblicate ci sono quelle relative ad una buca nell'asfalto proprio al termine della strada che da Monte San Quirico conduce a Borgo Giannotti. Al momento di svoltare a destra per entrare nel parco fluviale, c'è una buca notevole e pericolosa soprattutto per chi viaggia su due ruote. Ebbene, il comune, alla fine, non ha trovato di meglio da fare che coprirla con del catrame riportandola al livello della strada. Peccato, però, che il passaggio di autoveicoli costante abbia, complici acqua e maltempo, nuovamente fatto sprofondare la buca. Ecco, questo è il simbolo di questa amministrazione comunale: rattoppare, coprire alla bell'e meglio - o alla bell'e peggio - senza fare quello che, invece, sarebbe necessario, ossia riasfaltare la via.