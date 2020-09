Cronaca



Rissa a bottigliate tra immigrati: due finiscono in ospedale

martedì, 15 settembre 2020, 11:10

di gabriele muratori

Una violenta rissa è avvenuta ieri sera, poco prima della mezzanotte, nei pressi del ristorante kebab in viale Regina Margherita lungo la circonvallazione, angolo via Montanara. A darsele di santa ragione, un gruppo di immigrati che, dopo un'accesa discussione, è passato alle maniere forti. Pugni calci e bottigliate, che nel giro di breve tempo hanno fatto accorrere tre volanti della polizia.



Dopo il fuggi fuggi generale, tra i pochi rimasti sul luogo, due feriti, un immigrato marocchino ed uno pakistano, che sono stati poi condotti in ospedale da due ambulanze della Misericordia di Lucca e piantonati dai poliziotti in attesa di essere medicati e poi condotti in questura per le denunce del caso.