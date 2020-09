Cronaca



Santa Croce 2020: rinviate le tradizionali fiere di Borgo Giannotti

mercoledì, 2 settembre 2020, 16:29

Contrariamente a quanto comunicato pochi giorni fa, l'amministrazione comunale annuncia l'annullamento e il rinvio al periodo vicino al 3 di maggio 2021 (festività dell'Invenzione della Santa Croce) per la tradizionale Fiera di Borgo Giannotti che avrebbe dovuto tenersi nelle giornate del 14, 27 e 29 settembre.

Il Comune di Lucca ha fatto tutto il possibile per non rinunciare alle popolari manifestazioni del Settembre Lucchese nonostrante l'emergenza sanitaria. Ma l'organizzazione di una fiera così grande è stata difficile e ha da subito costretto l'amministrazione a dover ripensare la distribuzione degli operatori su un circuito molto più grande e articolato che avrebbe escluso comunque Borgo Giannotti per la ristrettezza degli spazi.

L'aggravarsi seppur ancora contenuto della situazione epidemiologica getta ulteriori incertezze sulle restrizioni e sulla logistica delle fiere che rendono ancora più ardua una collocazione appropriata. Inoltre è risultato pressoché impossibile conciliare questa nuova situazione con le richieste degli operatori. Per questo motivo l'amministrazione è costretta ad annullare gli eventi.