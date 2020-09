Cronaca



Scontro tra due auto all'incrocio: una si ribalta e ne centra una in sosta

venerdì, 4 settembre 2020, 16:13

di gabriele muratori

Un incrocio problematico, quello tra Via Teodoro Borgognoni e Via Saverio Bianchini a San Marco, nei pressi di Piazzale Concordia, dove anche oggi, poco dopo le ore 15, si è verificato un serio incidente stradale tra due auto, delle quali una si è ribaltata completamente, finendo per sbattere a sua volta contro un'altra in sosta.



Lievi ferite, fortunatamente, per le due conducenti, una donna di 43 e l'altra di 55 anni, che hanno riportato vari traumi, ma non sono in pericolo di morte. Subito contattati i soccorsi, sono giunti tempestivamente, anche vista l'immediata vicinanza, i vigili del fuoco da Via Barbantini per liberare dall'abitacolo la donna dell'auto cappottata. Immediato l'arrivo anche dell'automedica del 118 dall'adiacente Campo di Marte, che assieme ai volontari dell'ambulanza della Misericordia di Lucca, hanno quindi stabilizzato le due donne per poi trasportarle al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca in codice giallo. Sul posto anche i vigili urbani per effettuare i rilievi.



"Non è la prima volta che in questo incrocio avvengono incidenti anche seri – riferisce un residente della zona – sarebbe opportuno che il comune posizionasse un impianto semaforico prima che accada qualcosa di peggio".