Scontro tra furgone e moto, centauro in ospedale

sabato, 26 settembre 2020, 11:41

di gabriele muratori

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 9.00 sul viale Luporini a Sant'Anna, a fianco al parcheggio camper, dove un furgone ed una moto, guidata da un 28enne, si sono scontrati frontalmente.



Contattati subito i soccorsi dai passanti, sono intervenute sul posto in codice rosso, l'automedica del 118 dal Campo di Marte e l'ambulanza della Misericordia di Lucca per soccorrere il motociclista ferito, il quale, dolorante e sanguinante, ha riportato vari traumi a braccia e gambe. Una volta immobilizzato, é stato trasportato all'ospedale San Luca di Lucca sempre in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di morte.



Intervenute poi una pattuglia dei carabinieri e della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.