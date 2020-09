Cronaca



Scuola Imt, il Gip archivia le accuse contro professori e dirigenti

martedì, 22 settembre 2020, 10:45

di aldo grandi

Una decisione che, inevitabilmente, avrà - dovrà avere - delle ripercussioni all'interno della prestigiosa scuola Imt di piazza San Ponziano. Il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Lucca Alessandro Trinci, su richiesta del pubblico ministero e opposizione del ricorrente professore e direttore dell'istituto Pietro Pietrini (nella foto), ha archiviato il procedimento penale avviato nei confronti di sei tra dirigenti e professori della scuola alcuni dei quali, a seguito dell'inchiesta, hanno lasciato l'istituto.

L'archiviazione riguarda le accuse mosse nei confronti di Alberto Bemporad ex direttore di IMT, Vincenzo Tedesco, Guido Caldarelli, Massimo Riccaboni, Rocco De Nicola e Daniele Altamore, al tempo direttore amministrativo.

Secondo il Gip, che ha accolto appieno la richiesta del pubblico ministero, quest'ultimo ha correttamente concluso per l'insussitenza dei presupposti utili al promovimento dell'azione penale.

La denuncia presentata dalla scuola nella persona del suo attuale direttore Pietro Pietrini, faceva riferimento ad eventuali anomalie nella concessione di premialità ai singoli professori, premialità, comunque, previste dal regolamento della scuola. Il pubblico ministero ha esaminato a fondo la documentazione non rilevando, tuttavia, non soltanto alcun tipo di irregolarità, ma nemmeno un eventuale accordo o rapporti intercorsi tra gli indagati che sarebbero stati necessari per una intenzionale attribuzione di premialità non dovute. Inoltre è stata riscontrata la assoluta regolarità della procedura esclude qualunque altra ipotesi.

Il giudice ha concluso rilevando che le ragioni dell'infondatezza della notizia di reato rendono inutili ulteriori accertamenti investigativi.

Era stata la Gazzetta di Lucca ad annunciare l'esistenza di questo procedimento penale in essere che nessuno, tantomeno le persone coinvolte, avevano fatto uscire. Anche perché, a quanto pare, gli stessi vertici della Fondazione Carilucca, a cominciare dall'ex presidente e all'epoca presidente a tutti gli effetti, Arturo Lattanzi, non erano assolutamente d'accordo con l'operato del direttore Pietro Pietrini che pare aver agito di propria iniziativa.

Avevamo anche tentato di contattare alcuni professori coinvolti, ma c'era chi, proprio per non creare conflitti, aveva abbandonato Imt e aveva cercato fortuna o si era aggiudicato concorsi altrove. Comunque sia questa lotta dei lunghi coltelli su presunte premialità domandate e assegnate irregolarmente, finisce nel nulla e lascia non soltanto l'amaro in bocca, ma anche una domanda: che senso ha avuto fare questo casino e ricorrere alla magistratura rischiando di sputtanare dei professori e dei dirigenti amministrativi di tutto rispetto?

E anche se, ormai, Imt è una istituzione pubblica, cosa ne pensa l'attuale presidente della Fondazione Carilucca Marcello Bertocchini? Venerdì prossimo ci sarà una riunione del consiglio di indirizzo e non sarebbe male che si parlasse anche di questa sonora figura barbina rimediata e che si poteva assolutamente evitare.