Sortita San Martino: scene di ordinario degrado

venerdì, 11 settembre 2020, 17:18

Ammonta a 58 mila euro il fondo che il comune di Lucca ha messo a disposizione per sostenere le attività delle scuole d’infanzia paritarie private

venerdì, 11 settembre 2020, 16:19

L'amministrazione comunale inserisce nel Piano Triennale delle opere pubbliche nuovi interventi che, per un valore complessivo di 3 milioni e 200 mila euro, serviranno a migliorare la viabilità delle frazioni e dei paesi della periferia, in particolare di quelli ubicati in aree collinari

venerdì, 11 settembre 2020, 15:42

Ieri sera Silvia Bertuccelli, titolare del ristorante “Colto e Mangiato” di Borgo a Mozzano, ha annunciato a mezzo social che il 30 settembre chiuderà i battenti. Un fulmine a ciel sereno

giovedì, 10 settembre 2020, 17:44

In merito all'omaggio al Volto Santo che si terrà nella Cattedrale di Lucca in sostituzione della tradizionale processione di Santa Croce alla vigilia della festività, domenica 13 settembre, il Comune e l'Arcidiocesi di Lucca precisano che non vi sarà nessuna mini-processione o mini-corteo in piazza San Martino o in piazza...

giovedì, 10 settembre 2020, 16:36

Il commento del presidente della provincia, Luca Menesini, al termine del 'tour' in alcune scuole del territorio svoltosi oggi a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni 'in presenza' anche nelle scuole superiori della provincia di Lucca

giovedì, 10 settembre 2020, 16:26

Ricognizione degli orari. Un’informazione capillare sia sui mezzi, sia nelle scuole. Un tavolo periodico per verificare le eventuali criticità. Questi sono i tre punti fondamentali da attuare nelle prossime settimane, emersi dalla riunione che si è svolta ieri, in prefettura