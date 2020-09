Trovate trappole per cani allo sgambatolo di San Vito

Altri articoli in Cronaca

martedì, 29 settembre 2020, 17:38

Era in bella mostra nello stand dedicato alla vendita di prodotti di derivati della cannabis. I poliziotti della Squadra Mobile, sabato scorso in servizio al Lucca Tattoo Expo, non potevano credere ai loro occhi: sul bancone troneggiava una lussureggiante pianta di marijuana

martedì, 29 settembre 2020, 13:39

Ecco le immagini dei cinque autovelox posizionati appositamente per raccogliere più soldi possibili e proteggere la viabilità

martedì, 29 settembre 2020, 13:04

Il marocchino era uscito pochi giorni fa dal carcere, dove si trovava a seguito del danneggiamento agli uffici della questura, in quanto era stato assolto perché incapace di intendere e di volere

martedì, 29 settembre 2020, 10:41

Individuate mascherine del tipo KN95, equivalente alla FFP2, importate da una società con sede a Lucca che, per attestarne la conformità e poterle importare e immettere in commercio, si è avvalsa di un “voluntary certificate” in luogo di una regolare certificazione CE

martedì, 29 settembre 2020, 08:49

Irremovibili i genitori dei bambini della scuola d'infanzia di Nozzano sulla decisione di scioperare a partire da oggi. Domani mattina, infatti, nessun bambino di cinque anni entrerà nelle classi. Il motivo? La riorganizzazione delle aule adottate nell'istituto

lunedì, 28 settembre 2020, 18:52

L'imbecillità continua a mietere vittime: basta un contagio e una intera classe va a casa insegnanti compresi, ma se i docenti restano in quarantena, chi sorveglia e sta in classe?