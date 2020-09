Cronaca



Vendita di mascherine non conformi: società lucchese nel mirino della finanza

martedì, 29 settembre 2020, 10:41

La guardia di finanza ha intercettato una grossissima fornitura, circa 64mila pezzi, di mascherine FFP2 o equivalenti non conformi, vendute a privati ed enti pubblici. L’indagine della procura di Livorno, sul rispetto della normativa in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI), è stata condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria (PEF) della città labronica.

Sono state individuate mascherine del tipo KN95, equivalente alla FFP2, importate da una società con sede a Lucca che, per attestarne la conformità e poterle importare e immettere in commercio, si è avvalsa di un “voluntary certificate” in luogo di una regolare certificazione CE. Indagini che hanno messo in luce l’esistenza di certificati per i DPI, emessi da un ente polacco su richiesta del cliente/importatore, non equivalenti a quelli di cui alle procedure di valutazione della conformità rilasciata dagli organismi europei notificati; in sostanza, la società polacca era sì organismo europeo notificato, ma non per la certificazione di DPI.

Delegate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Livorno, le Fiamme Gialle hanno ricostruito le fasi di importazione, cessione e distribuzione dei dispositivi, venduti dalla società lucchese ad ESTAR, l’ente di supporto della Regione Toscana per l’ottimizzazione della spesa sanitaria e ad altre aziende private, alcune operanti nel settore assistenziale, individuando i presidi ospedalieri all’interno dei quali erano stati ripartiti i DPI non conformi.

Le operazioni di perquisizione disposte dal pubblico ministero e condotte dal Nucleo PEF di Livorno sia sul territorio labronico sia all’interno della sede della società importatrice hanno permesso complessivamente di sequestrare 64.000 Dispositivi di Protezione individuale del valore di oltre 265.000 € stimando, inoltre, dall’esame delle fatture, l’avvenuto commercio “in frode” di 293.000 DPI irregolari in ambito nazionale, con avvenute cessioni, oltre che in Toscana, anche in Trentino Alto Adige, Lombardia, Lazio e Campania.

Il responsabile, ponendo potenzialmente a repentaglio la salute del personale sanitario e dei consumatori in un momento di crisi pandemica come quello attuale è stato denunciato all’autorità giudiziaria per frode nelle forniture pubbliche nonché frode in commercio, realizzate con l’utilizzo di documenti non idonei alla certificazione le cui condotte peraltro risultano aggravate per effetto di vendite di articoli per la tutela della salute illegittime e in condizioni di emergenza sanitaria.