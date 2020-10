Cronaca



Previste nuove alberature in diverse aree della città

sabato, 3 ottobre 2020, 12:26

di chiara grassini

Stamani nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti è stato fatto il punto della situazione in merito alla piantumazione di nuovi alberi sia sulle Mura che sul territorio comunale. Sono intervenuti il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini insieme a Serena Mammini e Celestino Marchini, rispettivamente assessori ai lavori pubblici e all'urbanistica.

Sono previste 500 nuove piante sulle Mura e sugli spalti e altrettante 220 alberature dislocate in diverse aree che riguarderanno i seguenti luoghi: via di Chiatri (20 cipressi), viale Cadorna (15 carpini), viale Matteo Civitali (50 carpini), via Pascoli (30 ciliegi da fiore), tre tigli nel parcheggio della scuola di Vallebuia, viale Barsanti e Matteucci (15 liquidambar), 7 tigli presso la stazione di Ponte a Moriano, 7 bagolari in via Roosevelt e 33 piante nel parco di San Filippo tra cui betulle, aceri, liquindambar e ciliegi. Queste sono le zone interessate dove

il Comune di Lucca interverrà .

"Come amministrazione stiamo investendo molto su tre settori: lavori pubblici, urbanistica e ambiente-ha sottolineato Serena Mammini." Mentre Celestino Marchini ha voluto ribadire che da quando il tema del verde è tornato al centro dell' attenzione all' interno del Comune è iniziato un percorso per migliorare il sistema delle alberature attraverso uno studio approfondito.

Le potature degli alberi non avvengono in maniera semplice ma sotto il controllo di esperti del settore e in maniera particolare di agronomi come nel caso di Irene Benvenuti che ha illustrato chiaramente come avviene tutto ciò. Tramite un metodo ben specifico e su base scientifica si vanno ad individuare i maggiori rischi e criticità che presentano le piante prima di stabilire se è opportuno abbatterle oppure no. Questo è reso possibile grazie ad uno strumento chiamato tomografo sonico che fa una sorta di radiografia all' albero per osservare più nel dettaglio qual è il problema.

"Porta ad osservare il tecnico prima ad occhio nudo e poi se necessario attraverso una specifica strumentazione le caratteristiche di quella pianta partendo dal presupposto che ha particolari aspetti morfologici- ha detto Irene Benvenuti. Già dalla prima indagine visiva è possibile individuare quegli alberi che presentano criticità e se necessario utilizzare quelle attrezzature che permettono di osservare ciò che non si vede ad occhio nudo, ovvero le caratteristiche interne del legno."

Nel corso della mattinata sono state illustrate le zone dove saranno piantati i nuovi alberi attraverso una mappa cartacea suddivisa nelle varie aree interessate. Lo ha ha spiegato l' ingegner Antonella Giannini che ha parlato di un bando di forestazione urbana della Regione Toscana e della consegna del progetto entro il 30 ottobre. Tra le vie menzionate sulla cartina ricordiamo viale Cavour, piazzale Ricasoli, via Nieri, via Pannunzio, via Pfanner, via Nottolini, viale Einaudi, viale Einaudi, via Pistelloni a Sant' Anna, via del Tiro a Segno, via Squaglia e via Martini a San Filippo fino ad arrivare in via XXIV maggio a Santa Maria del Giudice. Sono in programma e in fase di realizzazione il Masterplan del verde pubblico e il Regolamento del verde pubblico comunale, che secondo l' assessore ai lavori pubblici sarà presentato entro la fine dell' anno.

"Siamo consapevoli che gli alberi sono un elemento fondamentale dell' equilibrio del nostro sistema naturale- ha evidenziato Alessandro Tambellini."