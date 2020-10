Cronaca



A Lucca viene ordinato diacono Aimé Dieudonné Nzabamwita

sabato, 17 ottobre 2020, 08:31

Questa domenica 18 ottobre nella cattedrale di San Martino a Lucca, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’Arcivescovo di Lucca mons. Paolo Giulietti, viene ordinato diacono Aimé Dieudonné Nzabamwita della diocesi di Byumba in Rwanda, per questo evento il papà, la sorella e i nipotini dal Rwanda si uniscono nella preghiera e si congratulano per la tappa raggiunta verso la meta del sacerdozio.