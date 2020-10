Cronaca



Alan Friedman in S. Francesco per la Fondazione: ma i convegni non erano vietati dall'ultimo Dpcm di Conte?

mercoledì, 21 ottobre 2020, 20:53

di aldo grandi

Meglio essere chiari e sgombrare il terreno dagli equivoci e dai malintesi. Se fosse per noi, non soltanto i convegni e i congressi potrebbero tenersi senza alcun problema, ma anche questa sorta di dittatura politico-sanitaria che sta infliggendo danni spaventosi all'economia, alla psiche degli individui, alla socialità delle nuove generazioni e alla loro formazione, sarebbe stata smantellata da un pezzo. Poiché, però, non abbiamo poteri sovrumani né un genio della lampada a disposizione, accettiamo le restrizioni del Governo e di questa classe digerente e cerchiamo di non mollare e sopravvivere al meglio.

Così, quando, nella giornata di oggi, abbiamo ricevuto tre segnalazioni in merito a quanto avvenuto ieri pomeriggio alle 17 all'auditorium in piazza San Francesco, non potevamo non provare a capire.

Allora, in sostanza l'obiezione che ci è stata fatta è che il 19 sera l'ultimo Dpcm varava misure estremamente rigide di contenimento e distanziamento sociale per fronteggiare l'aumento dei contagi. Tra queste il divieto di tenere convegni e congressi in presenza, casomai in modalità a distanza ossia in remoto.

E, allora, come mai il giorno seguente, appunto ieri pomeriggio, nessuno ha detto qualcosa in merito al convegno che ha visto come tema dominante l'America, il suo sviluppo, il suo futuro e, come sempre accade a queste latitudini e, in particolare, in San Micheletto, la speranza che Donald Trump perda alle prossime elezioni così da poter rivedere un democratico (sic!) alla guida del Paese a stelle e a strisce?

Se diamo una occhiata all'immagine vediamo che in prima fila, sia pure distanziati, meno a mano a mano che si va verso il fondo della platea, ci sono autorevoli personaggi tutti, guarda caso, 'verniciati di rosso': il sindaco Alessandro Tambellini, il suo piede pardon braccio destro o sinistro Ilaria Vietina, la presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci, il sindaco di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi e, appunto, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio organizzatore della manifestazione Marcello Bertocchini.

A chi ha contestato lo svolgimento dell'evento abbiamo risposto che si trattava di evento annunciato da un pezzo e che, probabilmente, se qualcosa di strano ci fosse stato, le forze dell'ordine, sempre così solerti a reprimere gli assembramenti nonché, dall'ultimo Dpcm anche assemblee pubbliche e altra roba del genere, sarebbero intervenute per vietare l'appuntamento. Ma nessuno, tuttavia, si è visto.

Quindi, ne deduciamo che il convegno di ieri, nonostante i divieti e le restrizioni, aveva una sorta di 'lasciapassare' tacito al quale nessuno si è opposto e che ha visto, addirittura, presenziare il sindaco che dovrebbe essere il massimo garante della salute e del rispetto delle regole in questa difficile fase emergenziale.

Ciònonostante dobbiamo essere sinceri e domandare a qualcuno - ma siamo sicuri che nessuno risponderà in questa valle di lacrime - se il convegno poteva tenersi oppure no. Perché se è no, allora qualcuno deve spiegare e, magari, anche 'pagare'. Se è sì, allora non comprendiamo perché altre fondazioni e istituti culturali cittadini abbiano cancellato i propri appuntamenti in presenza proprio per non incorrere nella violazione delle disposizioni anti-Covid.