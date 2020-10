Cronaca



Allerta meteo arancione per forti temporali

domenica, 4 ottobre 2020, 18:06

È stato emesso dal Centro Funzionale di Monitoraggio della Regione Toscana un avviso di allerta arancione relativo al territorio della Toscana nord occidentale e in particolare per Lucca, per la Versilia, la Valle di Serchio e la Lunigiana: dalle ore 18.00 di oggi, domenica 4 fino alle ore 6:00 di domani lunedì 5 ottobre allerta arancione per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore.

LE PREVISIONI: Un profondo vortice depressionario centrato sulle isole britanniche mantiene attivo un intenso flusso di correnti umide occidentali sull'Italia. Un sistema perturbato attualmente sulla Francia interesserà la Toscana a partire dal pomeriggio di oggi, domenica, e dalle zone nord occidentali con piogge, Temporali e nuovo rinforzo dei venti.

PIOGGIA: oggi, domenica, dal tardo pomeriggio precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensità, ad iniziare dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione. Le precipitazioni sulle zone meridionali risulteranno a carattere più sparso. Domani, lunedì, nel corso della notte ancora precipitazioni, anche a carattere temporalesco, localmente forte, sulle zone centro meridionali, mentre tenderanno a divenire meno frequenti su quelle di nord ovest. Nel corso della mattinata graduale cessazione delle precipitazioni. Cumulati previsti nel corso dell'evento (dalla sera di oggi, domenica, alla mattina di domani, lunedì): sulle zone di nord ovest cumulati medi fino ad abbondanti, cumulati massimi fino a elevati più probabili sui rilievi e solo localmente molto elevati, intensità oraria molto forte. Sulle altre zone centro settentrionali, cumulati medi significativi con cumulati massimi fino a elevati, con intensità oraria molto forte. Sulle altre zone cumulati medi significativi con massimi puntuali localmente elevati e intensità oraria molto forte.

TEMPORALI: Dal tardo pomeriggio di oggi, domenica, possibilità di forti temporali accompagnati da forti colpi di vento e grandinate a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione tra la sera e la notte. Nel corso della notte tendenza a fenomeni meno frequenti sulle zone di nord ovest e nel corso della mattina anche altrove.

