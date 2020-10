Cronaca



Anche il mondo dello spettacolo contesta il Dpcm di Conte: "Ci sentiamo poco considerati"

mercoledì, 28 ottobre 2020, 16:01

di chiara grassini

"Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all'aperto" si legge nel nuovo Dpcm emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che nella conferenza stampa di ieri, martedì 27 ottobre, ha annunciato un'indennità specifica per i lavoratori del mondo dello spettacolo pari a 1000 euro.



Dopo aver letto attentamente i contenuti del decreto, abbiamo deciso di incontrare di persona tre artisti in piazza San Michele i quali ci hanno raccontato come vive il cinema, la musica e la lirica questo momento così delicato e difficile. Le persone in questione sono il tenore Claudio Sassetti, l' attrice di origini lucchesi Guendalina Tambellini e Anastasia Giusti del duo musicale la "Dama e l'Unicorno".



"Sembra una situazione fantascientifica" sono state le parole di Anastasia, che il 22 novembre avrebbe dovuto esibirsi in un concerto in occasione della dichiarazione Onu sul diritto dei bambini, in una casermetta sulle mura urbane. Sin da subito ha messo in evidenza un concetto chiave e centrale per tutta la durata del suo intervento, ovvero la contrarietà alle dirette streaming. Preferisce i concerti dal vivo perchè la presenza del pubblico fa tutto un'altro effetto ed è ben diverso dal gestire gli eventi online. E infatti, a tal proposito, il 2 novembre sarebbe dovuta andare ad un piccolo circolo culturale ma a causa dell'emergenza sanitaria il suo spettacolo musicale non ha potuto andare in scena. "La Dama e l'Unicorno", per chi non lo sapesse, è un duo che propone brani provenienti dal mondo e dalla cultura celtica accompagnati dalla chitarra e dall'arpa.



Il cantante lirico, nonché il tenore Claudio Sassetti si è detto dispiaciuto, offeso e poco considerato così come del resto tutta la sua categoria di appartenenza. "L'Italia è la patria della lirica - ha spiegato -. Il nuovo decreto è una mancanza di rispetto nei confronti di noi artisti. Per questo motivo il 30 ottobre sarà organizzata a Firenze una manifestazione dei lavoratori dello spettacolo che scenderanno in piazza."

La protesta, dal titolo "L'assenza spettacolare", programmata dalle sigle sindacali Cgil, FISTel, e Uilcom, chiede tre cose fondamentali: risorse certe per l'emergenza e la ripartenza sino a tutto il 2021; tavolo permanente tra le parti sociali ed i ministeri per il rilancio del settore; e infine stabilizzare l'occupazione per i precari delle fondazioni lirico sinfoniche.

L'attrice, doppiatrice e autrice di due libri "Lavoricidi italiani" e "Il senso delle nuvole", Guendalina Tambellini, ha voluto precisare e sottolineare che il Dpcm mette ancora di più in luce la mancata considerazione degli operatori del suo settore. Il governo dovrebbe dare un sostegno e aiuto economico poiché il teatro è molto penalizzato. Ha inoltre ribadito che chi lavora sul set cinematografico sette giorni su sette è sottoposto a tamponi rapidi. Il 30 novembre alle ore 10 in piazza Montecitorio Unita, ovvero l'unione nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo presieduta dall'attrice Vittoria Puccini, sarà a Roma a protestare. Fanno parte di questa associazione oltre duemila attori e attrici i quali hanno formato il registro italiano affinchè si intervenga subito per la seconda ondata di Covid-19 e tutelare la categoria quasi ferma e quasi esclusa dai sussidi finora erogati. Questo è quanto si può leggere anche sulla homepage di Unita. In altre parole la richiesta che ne consegue è la tutela professionale, l' accesso ai sussidi e agli ammortizzatori.