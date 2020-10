Ancora furti in abitazione a Gragnano: "Vogliamo più controlli"

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:21

Anche gli incontri di “gruppi definiti” possono continuare. Stop a convegni, spettacoli e concerti organizzati da parrocchie e diocesi

mercoledì, 21 ottobre 2020, 11:52

Il progetto “Benessere a Scuola – Mafalda”, realizzato in rete tra la struttura di Educazione e promozione della salute, in collaborazione con il Consultorio giovani e gli istituti superiori di Lucca e Piana, si ripropone in quest’ anno scolastico 2020/21, con una formula rivista ed adeguata al periodo di pandemia

mercoledì, 21 ottobre 2020, 11:42

In una intensa tre giorni gli oltre 2 mila medici iscritti all’Ordine dei Medici di Lucca hanno eletto i loro 15 rappresentanti per prossimo quadriennio 2021-2024

mercoledì, 21 ottobre 2020, 11:33

Dopo quello della bonifica della frana lungo la via Vecchia per Torre della scorsa settimana, ieri è approdato in giunta il progetto che servirà a mettere definitivamente in sicurezza la via Nuova di Bozzano, meglio conosciuta come via di Chiatri, al confine fra il comune di Lucca e il comune...

martedì, 20 ottobre 2020, 10:41

Domenica 18, alle 10:30, nella bella location di palazzo Pfanner, in una giornata fortunatamente assolata che ha fatto da cornice all’evento, si è inaugurata la mostra di moto e scooters d’epoca

martedì, 20 ottobre 2020, 08:55

Ieri sera la polizia ha arrestato un cittadino italiano, Giuliano Pacchini, 75 anni, per l’ennesimo episodio di danneggiamento di auto. Arresto convalidato, ma è tornato subito in libertà: a quando il sesto episodio della serie?